Reggina, Trocini: ‘Ecco cosa dirò alla squadra’. Poi il punto sugli infortunati

Torna il campionato dopo la pausa imposta dal calendario e per la Reggina è subito un impegno particolarmente complicato. Amaranto in trasferta contro il Sambiase, compagine quest’ultima tra le migliori viste in questa stagione. Presenta l’incontro mister Trocini: “Una pausa che ci serviva, è stato un periodo lungo e faticoso soprattutto dal punto di vista mentale. Arriviamo preparati per affrontare una squadra forte, rivelazione assoluta che occupa una posizione in classifica meritata.

Ogni partita può essere decisiva perchè adesso i punti pesano tantissimo. Partiamo da questa con il Sambiase senza andare troppo oltre con i pensieri. Da questo momento c’è poco da gestire, siamo abituati a giocare per vincere sempre, è fondamentale continuare a fare quello che si è fatto fino al momento.

Il Sambiase gioca bene ed ha una struttura tecnico-organizzativa ben consolidata. Anche in società tanta gente competente, funziona tutto. Affrontiamo una squadra che da rivelazione è diventata realtà, match complicato in un rettangolo di gioco non al meglio della condizione. Il gruppo nostro è parecchio mentalizzato sull’obiettivo, ai ragazzi prima della partita ripeterò ancora una volta quello che rappresentano, ricordando a tutti quello che continuano a fare i tifosi per essere presenti al loro fianco. Se riusciamo a fare tutto quello che auspichiamo, sarebbe come scalare una montagna, ma concentriamoci su questa gara.

Stanno tutti bene (compreso Giuliodori), un piccolo risentimento per Forciniti e purtroppo ancora Salandria. Sappiamo di affrontare un avversario che gioca bene al calcio e poi contro di noi si trovano sempre ulteriori motivazioni“.