Sambiase-Reggina: designato l’arbitro per la delicatissima sfida

Per la gara Sambiase-Reggina, valida per la ventottesima giornata del girone I della serie D e in programma domenica 23 marzo allo stadio D’Ippolito di Lamezia Terme, deisgnato alla direzione arbitrale il signor Salvatore Marco Testaì di Catania, che sarà coadiuvato dai signori Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e dal signor Domenico Lombardi di Chieti.

Un precedente tra l’arbitro della sezione di Catania e la Reggina, lo scorso 10 dicembre 2023 in occasione di Reggio Calabria-Locri finita 1-0.