Reggina, è ufficiale: Granillo indisponibile anche per la gara con il Siracusa

Il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella informa che sono ancora in corso di prosecuzione i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture portanti della tribuna ovest dello stadio Granillo: “ l’impianto sportivo non potrà essere utilizzato per accogliere la prossima partita che vedrà impegnata la Reggina 1914 per il prossimo 13 ottobre”

Come si evince dalla nota del dirigente dell’Unità di progetto ammodernamento reti e sistemi manutentivi del Comune di Reggio Calabria “l’effettiva data di ultimazione delle operazioni di verifica, controllo e serraggio dei circa 2300 bulloni costituenti il sistema di fissaggio delle strutture portanti della tribuna ovest, come da cronoprogramma, è prevista per il 18 ottobre”.

“Terremo aggiornati società e tifosi circa l’avanzamento dello stato di manutenzione, che monitoriamo costantemente – conclude Latella – ci auguriamo di poter riospitare presto società e tifosi al Granillo”.