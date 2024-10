Reggina, ufficiale l’ingaggio di Tulissi. Il nuovo acquisto mattatore nel primo test

Reggina, si continua con la linea verde. Ennesimo acquisto per il club amaranto, che ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Tiziano Tulissi. Il centrocampista classe ’97 arriva a Reggio Calabria dall’Atalanta con la formula del prestito secco.

Tulissi è cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta. Nella prima parte della stagione 2016/17 ha vestito la maglia del Modena (Lega Pro) collezionando diciannove presenze, da gennaio al Piacenza (Lega Pro) dove colleziona sei presenze realizzando una rete.

Proprio l’ultimo arrivato Tulissi è stato tra i migliori nel primo test stagionale degli amaranto. La formazione di Maurizi ha superato per 14 a 0 il San Gaetano Catanoso, poker per il centrocampista scuola Atalanta, tris per Bianchimano. Il tecnico amaranto ha puntato inizialmente sul 4-3-1-2, scegliendo il 3-5-2 nella ripresa. Assente Porcino per problemi fisici.

REGGINA PRIMO TEMPO (4-3-1-2) – Cucchietti, Laezza, Di Filippo, Gatti, Solerio; Marino, De Francesco, Bezziccheri; Tulissi, Bianchimano, Sciamanna.

REGGINA SECONDO TEMPO (3-5-2) – Cucchietti (Licastro); Auriletto, De Filippo, Gatti; Maesano, De Francesco, Amato, Cuzzilla, Isabella; Oggiano, Silenzi.

Reggina- San Gaetano Catanoso 14-0

Reti: 2 Sciamanna, 3 Bianchimano, 4 Tulissi, Oggiano, De Francesco rig, 2 Silenzi, Gatti,.