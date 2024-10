Reggina, ufficiale un ritorno in maglia amaranto. I convocati per la Juve Stabia

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l’accordo su base annuale col calciatore Mattia Licastro. L’estremo difensore amaranto indosserà la maglia numero 28

Il tecnico Roberto Cevoli ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la nona giornata del campionato di serie C tra la Reggina e la Juve Stabia prevista per domani 27 ottobre 2018 alle ore 20.45 presso lo stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia

La lista dei ventisei convocati:

Portieri: Confente, Vidovsek, Licastro

Difensori: Ciavattini, Conson, Curto, Kirwan, Pogliano, Mastrippolito, Redolfi, Seminara, Solini, Zivkov

Centrocampisti: Bonetto, Franchini, Marino, Navas, Petermann, Salandria, Zibert

Attaccanti: Emmausso, Sandomenico, Tassi, Tulissi, Ungaro, Viola