Reggina, un giovane per l’attacco. Silenzi in Puglia?

Nomi, tanti nomi, tra manifestazioni di interesse, sondaggi ma anche trattative reali.

Il coordinatore dell’area tecnica Salvatore Basile sta cercando di completare l’irrobustimento dell’organico, attraverso una serie di operazioni che toccano tutti i reparti della squadra. Con Armeno e Giuffrida ufficializzati e Castiglia ormai dentro, almeno altri quattro dovranno essere i movimenti in entrata, sempre che si riesca a farli corrispondere ad altrettanti in uscita.

Per quello che riguarda il reparto difensivo i nomi sono i soliti. De Vito in dirittura d’arrivo con la Reggina che sta provando ad inserire nella trattativa il passaggio del giovane Silenzi, mentre per Terigi i ben informati dicono sia solo una questione di dettagli da limare.

Si cercano rinforzi da affiancare a Bianchimano, soprattutto dopo l’infortunio di Jacopo Sciamanna, ancora fermo ai box. Secondo quanto riferiscono i colleghi di TuttoC.com, la società amaranto è in forte pressing su Falou Samb, seconda punta classe 97, attualmente in forza al Ravenna in prestito dal Genoa. In questa stagione 14 presenze 2 gol.