Reggina: con l’arrivo di Di Venosa, tutti gli Under a disposizione di Trocini

Rocco Di Venosa è l’ultimo Under arrivato alla corte di Trocini. Classe 2007, cresciuto nel settore giovanile del Locri dove ha collezionato anche 19 presenze in Serie D, a gennaio 2024/25 si trasferisce a titolo definitivo alla Lazio dove gioca con le formazioni under 17 e 18. Con il tassello mancante sulla corsia bassa di destra, dovrebbe essere questo l’ultimo innesto, anche se da qualche giorno al centro sportivo S. Agata ci sono diversi calciatori in prova.

L’elenco degli Under a disposizione del mister:

PORTIERI: Lagonigro (2006), Druetto (2006), Boschi (2006)

DIFENSORI: Lanzillotta (2007), Distratto (2007), Di Venosa (2007), Girasole R. (2006), Fomete (2005)

CENTROCAMPISTI: Simonetta (2006), Chirico (2008)

ATTACCANTI: Palumbo (2005), Pellicanò (2006)