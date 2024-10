Reggina: Urso è pronto per la prima e suona la carica sui social

Indosserà la maglia numero dieci, spera nell'esordio in amaranto da subito

Il centrocampista che ha richiesto e fortemente voluto mister Pergolizzi per rendere ancora più robusta la linea mediana. Francesco Urso, reduce dalla vittoria del campionato contro la Cavese, indosserà la maglia numero dieci e si prepara a iniziare una nuova avventura, con la speranza di concluderla come quella scorsa.

C’è una buona probabilità che possa scendere in campo sin dal primo minuto, vista l’assenza per squalifica di Barillà, nel frattempo attraverso la propria pagina Instagram suona la carica: “Season 24/25. Carico per questa nuova avventura”.