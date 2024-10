Reggina, mercato in uscita. Per il centrocampo De Falco ed una sorpresa

Sfoltire è la parola d’ordine. Solo dopo tutta una serie di operazioni in uscita si potrà completare l’organico. Dopo Conson e Ciavattini toccherà ad altri, molti altri. Di Baclet si è già scritto ed anche le problematiche legate ad eventuali situazioni di buonuscita sarebbero superate, poi ci sono i vari Redolfi, Petermann, Mastrippolito, Ungaro più volte ribadito tutti fuori dai programmi tecnici.

Discorso a parte merita Strambelli per il quale il DS Taibi, con la dichiarazione di qualche giorno addietro, ha messo in conto la possibilità che il mancino barese possa entrare in quelle operazioni in uscita nel caso in cui si creassero delle opportunità.

Ma c’è altro. Per esempio De Falco, dato ormai prossimo al trasferimento verso l’Alessandria, ma con situazioni di mercato che variano. Secondo i colleghi del dispaccio.it infatti, la Reggina starebbe discutendo con la Vis Pesaro per il trasferimento dell’esperto centrocampista e non solo. A sorpresa è venuto fuori anche il nome di Urban Zibert, reduce da un rinnovo biennale di contratto ed ora probabilmente ritenuto in esubero rispetto al numero dei centrocampisti presenti in organico. Entro la fine di luglio il DS spera di chiudere il discorso uscite.

Leggi anche