Reggina: Gallo si fida di Toscano, cambiate le strategie sul mercato

Tra le tante dichiarazioni rilasciate dal massimo dirigente, nel giorno della presentazione del tecnico Mimmo Toscano, due in modo particolare vanno oggi ricordate, perchè segnano in maniera netta il cambio di rotta della società, sul piano delle scelte e della condivisione. “In questi mesi ho imparato tante cose, ha dichiarato il presidente Gallo, e fra queste che nel campionato di serie C non servono i nomi ma giocatori di categoria. Ci siamo affidati a Mimmo Toscano per non ripetere più gli errori di gennaio“.

Frasi che tornano in mente soprattutto alla luce di come la Reggina si sia mossa in questa fase di calciomercato. Puntando moltissimo su calciatori ritenuti funzionali al progetto tecnico-tattico, forse nomi non altisonanti salvo qualche eccezione, ma elemento per elemento quasi tutti grandi protagonisti nel campionato scorso di serie C. Parliamo per esempio di Bertoncini, Marco Rossi, Marchi, Sounas, N. Bianchi, Paolucci, lo stesso De Rose. Se vogliamo il più prestigioso è quello del brasiliano Reginaldo, ma anche lui ormai da diverse stagioni, milita nel terzo campionato professionistico e nel girone C ha fatto molto bene.

Taibi e Toscano hanno lavorato in simbiosi, alla ricerca di tutti quei giocatori che potessero rispondere alle esigenze tecniche e tattiche dell’allenatore con quest’ultimo che in tante scelte è risultato determinante. Ufficialmente abbandonata la politica iniziata nello scorso gennaio, tanto è vero che molti di quei protagonisti oggi sono sul mercato.

Probabilmente un ragionamento diverso sarà fatto per l’arrivo dell’attaccante. Il Ds da tempo lavora su alcuni profili, qualcuno anche di categoria superiore. Potrebbe essere un grande nome per quel reparto, ma soprattutto si cerca il giocatore di sicuro affidamento.

