Reggina: Strambelli messo sul mercato, la tifoseria non ci sta

Se per le possibili cessioni di De Falco e soprattutto Baclet, c’è stata quasi la spinta della tifoseria, per un rendimento fornito dai due calciatori nei cinque mesi in cui hanno indossato la maglia amaranto decisamente al di sotto delle aspettative, stessa cosa non la si può dire per Nicola Strambelli, insieme all’amico di sempre e conterraneo Nicola Bellomo, sicuramente beniamini ed entrati subito nel cuore della gente.

Consapevoli tutti di potenzialità tra l’altro non completamente espresse, Strambelli ha evidenziato giocate di alta scuola, gol incredibili, alcuni dei quali molto pesanti e soprattutto quella capacità di adattarsi anche a diversi ruoli in modo particolare sotto la gestione Cevoli.

La possibilità neanche tanto nascosta di una sua uscita dal gruppo, confermata dal DS Taibi e motivata da uno schieramento tattico che lo terrebbe fuori dagli schemi, ha provocato reazioni forti da parte dei tifosi che, per la maggior parte, ha manifestato dissenso. In queste ore la Reggina, Strambelli ed il suo procuratore ne stanno parlando, con l’attaccante barese che a più riprese ha chiesto di poter rimanere. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Leggi anche

Leggi anche