Reggina, un altro big pronto a salutare? I tifosi si dividono

Si discute, si tratta, ci si confronta con calciatori e procuratori. Giorni intensi questi per il DS Taibi che, dopo l’acquisizione di buona parte dei calciatori che andranno a comporre l’organico della prossima stagione, adesso si dovrà preoccupare di risolvere le situazioni più complicate. Se trovare una soluzione con Conson e Ciavattini è stato semplice, più complicati i percorsi che dovranno portare alle cessioni di De Falco, Baclet e ultimo in ordine di tempo Strambelli.

Su quest’ultimo, è stato lo stesso DS a sbilanciarsi, parlando di un elemento di grandi qualità, importante per qualsiasi squadra, ma difficilmente collocabile nel 3-5-2 di Mimmo Toscano. In un solo colpo, così, potrebbero salutare tre dei pezzi ritenuti pregiati nel mercato di gennaio e se per De Falco e Baclet i tifosi sostengono l’eventuale cessione, su Strambelli le posizioni sono decisamente diverse.

In queste ore si sta discutendo l’eventuale soluzione per la separazione. Strambelli vuole la Reggina, la Reggina se può lo cede, nel frattempo soprattutto in serie C tantissime sono le richieste per lui.

