Reggina: Taibi: ‘Il punto sul mercato tra difesa, centrocampo ed attacco’

Ampia panoramica sul calciomercato della Reggina, ne ha parlato il DS Taibi a Radio Antenna Febea, nella trasmissione Talk Sport: “Abbiamo chiuso nella giornata di ieri una serie di trattative per le quali si aveva già un accordo totale. Tutte le scelte sono state condivise con mister Toscano, valutate per caratteristiche e per le necessità che può avere la nostra squadra.

Ci mancano ancora la coppie per Bertoncini e per Gasparetto, per quello che riguarda la difesa, comunque tutti elementi versatili perchè il nostro tecnico anche se parte con il 3-5-2 è uno a cui piace modificare il proprio assetto. Rossi è un centrale mancino di grande esperienza avendo giocato anche in serie A, in quel ruolo anche Marchi.

In mezzo al campo Toscano ha voluto De Rose, poi gli interni come Bianchi, Sounas, Paolucci, Zibert, Marino e Salandria, ma diversi di questi possono giocare anche da play. Cerchiamo ancora un esterno a sinistra dove adesso c’è il solo Bresciani. Donnarumma ci piace, ma non si ha alcuna intenzione di pagare il suo cartellino al Monopoli, anche perchè ci sono situazioni molto interessanti, forse più di Donnarumma stesso.

In attacco si è preso Corazza e poi Reginaldo, il confermatissimo Doumbia, poi ci sono anche Baclet ma è in uscita, Strambelli e Bellomo, perchè quest’ultimo il mister lo ritiene un attaccante. Manca ancora una punta, ma aspettiamo. Il mercato è lungo, le occasioni non mancheranno, ovviamente le idee su questo le abbiamo chiaro e non possiamo sbagliare. Escludo possa arrivare Evacuo”.

