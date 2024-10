Reggina: abbonamenti, ecco prezzi, modalità e settori

L’anticipazione, il video emozionale, il dettaglio. Tre passaggi per annunciare la nuova campagna abbonamenti della Reggina. Il presidente Gallo e lo staff dirigenziale ne hanno deciso l’apertura, in attesa che giungano notizie, probabilmente la prossima settimana, sul cronoprogramma che andrà a stabilire inizio e fine dei lavori riguardo il posizionamento dei seggiolini in Gradinata.

Che risposta ci si attende? L’entusiasmo dello scorso gennaio, nel momento in cui la nuova proprietà si è insediata, aveva prodotto in poco tempo quasi 1500 sottoscrizioni che, aggiunte alle 1500 precedenti avevano portato ad un totale di 3000 abbonati. Chiaro che adesso ci si attende qualcosa in più, certamente almeno 5000 sottoscrizioni. Il comunicato del club:

“QUESTA VITA LA DEDICO A TE! Questo il claim per la campagna abbonamenti 2019/20.

L’ormai famoso coro della Curva Sud è stato scelto dal club per la nuova campagna abbonamenti. In attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est cosi come previsto dalla normativa della Lega, sarà possibile sottoscrivere la propria tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est, le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

CAMBIANO GLI OBIETTIVI, MA NON I PREZZI! La società ha infatti deciso di lasciare invariati i prezzi degli abbonamenti rispetto alla scorsa stagione, applicando un costo più basso in Tribuna Ovest per donne e over 70.

PRIORITA’ VECCHI ABBONATI che potranno confermare il proprio posto dal 22 al 27 luglio nel seguenti orari:

22/7 dalle 14 alle 21

dal 23/7 al 27/07 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

I nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessera a partire dal 29 luglio dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Grazie all’accordo con la Deutsche Bank, sarà inoltre possibile rateizzare il costo dell’abbonamento a partire da € 180 più costi di attivazione pratica e bolli di stato. La Reggina si riserva di organizzare la “Giornata Amaranto”. Non sono previsti abbonamenti omaggio.

