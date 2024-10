Reggina, frenata sulla cessione di Baclet alla Virtus Francavilla

Nella giornata di ieri si è parlato di un accordo già trovato tra la Virtus Francavilla e l’attaccante Baclet, per il passaggio dell’attaccante dalla Reggina alla compagine pugliese. E’ noto da tempo che Baclet non rientri più nei programmi tecnici della società amaranto, ma a rendere meno agevole del previsto il suo trasferimento, è la pesante situazione contrattuale del calciatore, di fatto legato alla Reggina ancora per due stagioni.

E la questione sul mancato annuncio del trasferimento, secondo quanto riferisce TMW, sarebbe proprio legata alla buonuscita del calciatore con le parti ancora distanti dal trovare un accordo. Vedremo chi alla fine cederà.

