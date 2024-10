Reggina-abbonamenti: il sogno del presidente Luca Gallo

Si conclude un’altra settimana e la Reggina rimane sempre tra le società più attive. Tante le ufficializzazioni nel corso di questi giorni, la tregua segnata nel giorno di venerdi, totalmente dedicato alla campagna abbonamenti. Solitamente vi era una conferenza stampa anche abbastanza partecipata e con la presenza di molti tifosi, a comunicare modalità e prezzi per la stagione successiva riguardo la sottoscrizione della tessera.

Il presidente Gallo ha stravolto anche questa abitudine ed approfittando di un mondo intero che vive quasi solo ed esclusivamente di social e sui social, ha deciso di trasmettere qualsiasi tipo di comunicazione attraverso la pagina ufficiale del club. E’ probabile che per quelli leggermente più avanti con l’età il messaggio sia arrivato non nell’immediatezza, ma la conferma dei prezzi rispetto a quelli dello scorso anno, in questo senso ha agevolato.

La domanda più ricorrente è: in quanti faranno l’abbonamento? L’entusiasmo non è certamente scemato, l’apertura è arrivata dopo un corposo mercato in entrata ed i tifosi sanno bene che soprattutto in attacco un’altra operazione verrà fatta per portare alla corte di Toscano un centravanti da doppia cifra.

Le aspettative della società invece, quali sono? Il sogno del presidente Gallo è quello di arrivare a 10.000 abbonati, cifra che per la serie C sarebbe clamorosa, l’obiettivo più concreto invece è quello di riuscire a sottoscrivere almeno 6.000 tessere, con la speranza che possa essere riempito il più possibile il settore di Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria amaranto. C’è da ricordare che in questa prima fase rimane congelata la prelazione da esercitare in Tribuna Est, dalla prossima settimana se ne potrà sapere qualcosa in più.

