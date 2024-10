Reggina-abbonamenti: Fidelity Card e prezzi Under 10

Tessera del Tifoso per le trasferte degli amaranto in caso di restrizioni

Questa vita la dedico a te! E’ partita la campagna abbonamenti 2019/20. Da giorno 28 luglio, presso la biglietteria ufficiale a Piazza Duomo, al costo di €10 sarà possibile attivare la nuova Fidelity Card della Reggina che permetterà di andare in trasferta nel caso in cui saranno applicate delle restrizioni. Per tutti coloro in possesso di Tessera del tifoso in corso di validità potranno utilizzarla sino alla data di scadenza.

La società rende noti anche i prezzi riservati agli under 10:

Curva Sud € 10

Tribuna Est € 15

Tribuna Ovest € 20

Sostenitori € 50

