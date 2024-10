Reggina-V. Entella: numeri, dati e statistiche delle due squadre

Turno infrasettimanale al Granillo. Sfida salvezza presso l’impianto di Viale Galilei. Stasera nel match contro la Virtus Entella, la Reggina vuole bissare la buona prova di Pescara per dare quella svolta che serve a portarsi in una zona di classifica più tranquilla.

Reggina che torna dall’Adriatico con una vittoria per 2 reti a 0. Ritorno al gol su azione per Denis, prima gioia in maglia amaranto per Montalto. Vittoria che permette agli amaranto di portarsi a 22 punti in classifica (media di 1.04 a partita), occupando la 15° posizione in condominio con il Brescia. Con quella di sabato, sono 5 le vittorie in campionato, 7 i pareggi e 9 le sconfitte. Virtus Entella che viene da una sconfitta per 2 a 1 patita sul campo della Reggiana e maturata dopo essere andata in vantaggio. Liguri che rimangono al penultimo posto della graduatoria con 17 punti (0.8 punti a partita), avendo ottenuto 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte.

Nelle ultime 5 partite la Reggina ha registrato 1 vittoria (seconda esterna del campionato. Entrambe ottenute senza subire reti), 2 pareggi e 2 sconfitte, realizzando 4 reti e subendone altrettante. Virtus Entella, nelle ultime 5 gare ha ottenuto 2 vittorie e 3 sconfitte (2 di queste, consecutive nelle ultime 2 partite disputate). Pareggio che manca ai liguri dall’ottava giornata, quando hanno pareggiato per 1 a 1 in trasferta ad Ascoli.

Netta la supremazia della Reggina nella fase di palleggio. Gli amaranto tentano, mediamente 409.5 passaggi a partita (Cionek con 45.6 passaggi medi, Loiacono con 45.3 e Crisetig con 44.8, sono i calciatori che effettuano più passaggi nella Reggina), con una percentuale di precisione pari al 81.8% (Loiacono con una percentuale media di precisione del 87.9%, Stavropoulos 87.2% e Cionek 86.3%, sono i calciatori più precisi nella trasmissione del pallone). Virtus Entella tenta 364.9 passaggi a partita, con una percentuale di precisione del 78.9%. Possesso palla medio che pende dalla parte della Reggina, 52.8% (6° posto nella classifica specifica del campionato) contro il 48.2% della Virtus Entella (15° posto nel ranking relativo al possesso palla in Serie B).

Reggina avanti anche nello sviluppo delle azioni offensive. Amaranto che cercano, mediamente, 29.6 azioni manovrate, mentre gli uomini di Vivarini 27.3. La Reggina conclude con il tiro 6.1 azioni ogni partita, la Virtus Entella 5. La Reggina gioca di rimessa 1.7 volte a partita, concludendo con il tiro 0.7 volte, la Virtus Entella tenta il contropiede 2.2 volte ogni 90 minuti, andando alla conclusione 0.6 volte.

Meglio la Reggina nei tiri, 10.8 tentati a partita (Montalto con la media di 3.35 tiri tentati a partita, Bellomo 2.65, Edera 2.42 e Denis 2.18, sono i calciatori di Baroni che più vanno al tiro), a fronte degli 8.8 tentati dai liguri. La Reggina centra la porta nel 38.6% dei tiri tentati (Crisetig con il 55% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, Rivas 46.1%, Folorunsho 45.4%, Liotti 45% e Montalto 44.1%, sono i calciatori che inquadrano di più lo specchio della porta), mentre il 35.6% dei tiri tentati dalla Virtus Entella, arriva in porta.

Leggero miglioramento della Reggina nella differenza reti, con i 2 gol messi a segno a Pescara, senza subirne, da -9 si è scesi a -7, derivanti dai 19 gol realizzati (0.9 a partita) contro le 26 reti subite (1.2 a partita). La Virtus Entella registra un -17 alla voce differenza reti, derivante dai 19 gol realizzati (0.9 a partita) a fronte dei 36 subiti (1.7 a partita), che valgono alla squadra di Chiavari la posizione di 2° peggior difesa del campionato.

Reggina 17.3 falli a partita con 3 ammonizioni, Virtus Entella 17.0 falli e 3 cartellini gialli ogni 90 minuti.

Presenze e gol delle due squadre

Nelle file della Reggina, Di Chiara, Loiacono e Bianchi sono i calciatori con più presenze, 20, mentre nella Virtus Entella sono De Luca e Poli, 19 volte in campo, seguiti da Brunori con 18. Loiacono con 1565 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Crisetig con 1558 minuti e Cionek con 1499 minuti. Poli nella Virtus Entella è il calciatore con il minutaggio più alto, 1727 minuti per lui, seguono Chiosa con 1634 minuti e De Luca con 1408 minuti.

Liotti con 5 gol e Folorunsho con 3, sono i calciatori della Reggina più produttivi in termini di gol. Mancosu con 5 reti e De Luca con 3 gol, i cannonieri della Virtus Entella.

I calciatori più sanzionati nelle 2 squadre sono Bellomo, Di Chiara e Crisetig (con 6 gialli) per la Reggina e Chiosa (6 gialli), Poli e Paolucci (5 ammonizioni) per la Virtus Entella.