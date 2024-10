Serie B: il Pescara ferma la capolista, il Cosenza agguanta il Cittadella. Risultati e classifica

La cadetteria torna in campo per un altro turno infrasettimanale. Seconda giornata di ritorno con tantissimi gol e altrettante emozioni. Risultati a sorpresa come il pareggio del Pescara ad Empoli, mentre il Brescia dopo aver subìto la rimonta del Cittadella sabato scorso, recupera a Lecce sotto di due gol.

I risultati della giornata

Lecce – Brescia 2-2

Cittadella – Cosenza 1-1

Venezia – Cremonese 3-1

Vicenza – Monza 1-2

Empoli – Pescara 2-2

Spal – Pordenone 1-3

Pisa – Salernitana 2-2

Ascoli – Frosinone 1-1

Reggina – V. Entella 1-0

Chievo – Reggiana – 1-0

La classifica provvisoria

Empoli 43

Monza 39

Chievo 39

Salernitana 37

Cittadella 36

Spal 35

Venezia 35

Lecce 32

Pordenone 32

Frosinone 29

Pisa 28

Reggina 25

Vicenza 25

Cremonese 23

Brescia 23

Cosenza 22

Reggiana 21

Ascoli 21

V. Entella 17

Pescara 17