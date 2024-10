Reggina – V.Francavilla, la richiesta della società sullo stadio

Granillo ancora out, la Reggina deve continuare il proprio ‘pellegrinaggio’ per giocare le proprie gare interne. Dette e ribadite delle enormi problematiche per tutti i tifosi amaranto e del danno economico per il club, è tempo di pensare a dove si disputerà la gara con la Virtus Francavilla.

Considerati i vari incastri e possibilità, la società ha presentato richiesta per poter giocare al ‘L.Razza’ di Vibo, domenica pomeriggio. Sabato infatti la Vibonese sarà impegnata in casa contro la Sicula Leonzio e quindi per la società amaranto, previo accordo con la Virtus Francavilla, c’è da considerare questa come l’ipotesi più probabile.