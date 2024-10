Calciomercato Reggina: Vasic ai saluti, lo attendono in Svezia

Come già da tempo anticipato, l'attaccante saluta la Reggina

Ci aveva scommesso il Ds Taibi, ma diversamente da tanti altri acquisti quasi sconosciuti ma azzeccati, questa volta non è andata benissimo. Per l’attaccante Vasic, alla Reggina solo qualche apparizione, due reti clamorosamente fallite sotto porta e la decisione di attendere fino a nuova destinazione. Si sapeva della volontà del ragazzo di tornare in Svezia ed ora pare che finalmente questo posa avvenire, secondo quanto scrive l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio:

Vasic torna in Svezia

“Il classe 1991 è molto vicino al Vasalunds (Superettan, Serie B svedese), la trattativa è ormai alle battute finali e verrà definita nei prossimi giorni visto che in Svezia il calciomercato chiude il 31 marzo. Finito ai margini del progetto amaranto, Vasic è pronto a salutare la Reggina (8 presenze, per un totale di 142 minuti, e 1 assist in questa Serie B): nel suo futuro ci sarà ancora la Svezia, il Vasalunds lo attende”.