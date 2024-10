Reggina, vendita quote P&P, stasera la prima scadenza. Ma c’è anche una squadra che gioca…

La pausa imposta dal calendario ha certamente fatto si che i pensieri di tutti si concentrassero su quanto accaduto ed ancora accade in società, piuttosto che rivolgere le attenzioni alle vicende di campo.

E’ fissato alle 24 di stasera il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse, volte ad una eventuale trattativa per l’acquisizione delle quote della P&P. Secondo indiscrezioni almeno una ci sarà e riguarderà una parte degli attuali soci, su altre cordate interessate circolano voci ma non ci sono conferme.

Da mezzanotte e uno ne sapremo di più, nel frattempo ha preso il via la settimana che porterà alla delicatissima sfida tra la Reggina ed il Catania. Non un rientro qualunque, ma una visita al Massimino che sulla carta lascerebbe poco spazio ai ragazzi di Cevoli, vista la forza e l’organico avversario, anche se le difficoltà in questo percorso della serie C, le sta incontrando anche la compagine rosso azzurra.

Quanto riusciranno invece i giovanotti amaranto a rimanere staccati dalle vicende societarie? Risposta complicata, perché comunque le ripercussioni, anche se minime, sono inevitabili. Taibi, tra le tante cose dette in questi giorni, ha parlato anche di un suo impegno personale, insieme al tecnico, a lavorare sulla testa dei ragazzi, affinchè l’unico pensiero possa essere quello del campo e, nonostante la giovane età del gruppo, ritiene che il messaggio sia stato recepito.

Lo vedremo sabato sera almeno nell’atteggiamento, visto che su tutti gli altri aspetti, tecnici, di esperienza e di forza, gli etnei si presentano nettamente superiori. Quattro giorni dopo gli amaranto sono chiamati ad un’altra complicata sfida, quella di recupero al Ceravolo di Catanzaro.