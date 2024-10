Reggina-Venezia, cambia la direzione arbitrale

Reggina e Venezia in campo lunedi pomeriggio al Granillo per una sfida che si preanuncia parecchio interessante. Si registrano modifiche per quello che riguarda la direzione arbitrale: “Si comunica che Rosario Abisso, designato come arbitro per la gara Reggina-Venezia, in programma lunedì 10 aprile alle ore 15.00 per la 32° giornata della Serie BKT 2022-2023, sarà sostituito da Matteo Marchetti“.

