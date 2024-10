Reggina-Venezia: il dato aggiornato della prevendita

Si gioca di lunedi alle 15. La serie B non si ferma e si prepara ad un’altra giornata di grande interesse. Tutte le squadre attualmente sono in corsa per un obiettivo da raggiungere, compresa la Reggina che dopo la vittoria di Perugia ed in attesa della discussione al TFN, intende proseguire il proprio cammino per provare a consolidare l’attuale posizione all’interno della griglia play off. Avversario tosto quello che si presenterà al Granillo, il Venezia è in crescita e reduce da sette punti nelle ultime tre gare. La prevendita, come facilmente prevedibile, viaggia a rilento visto che al momento sono 1500 i tagliandi staccati tra i biglietti venduti e quelli omaggiati agli abbonati in virtù della promozione messa in campo dalla società amaranto.

Leggi anche