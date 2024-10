Reggina: brutto il primo tempo di Venezia, Gagliolo spiega il perchè

Ospite di “Momenti Amaranto“, in onda su Videotouring, il difensore Riccardo Gagliolo ha analizzato quel brutto primo tempo di Venezia, fornendo anche delle spiegazioni su quel tipo doi prestazione:

“Il primo tempo è successo che il Venezia si è presentato più deciso e concreto. Il campo stretto nelle sue dimensioni ed un allenatore nuovo che non sapevamo bene come potesse schierare la sua squadra. Hanno meritato il vantaggio e siamo stati fortunati a chiudere sotto di una rete. Ad un certo punto pensavamo solo a concludere la prima frazione per schiarirci un pò le idee nel corso dell’intervallo. Sul tiro di Pohianpalo gli è partita la maledetta ed io ho assunto una certa posizione perchè ero convinto che il pallone mi colpisse. Invece ha preso una traiettoria strana che ha spiazzato anche Ravaglia. In effetti ho sbagliato una imbucata, la proviamo in allenamento, invece erano molto stretti, sotto palla, ho rischiato ed è andata male. Al mister non è piaciuto affatto il nostro atteggiamento ma ci ha anche detto che potevamo rientrare in partita, ha fatto due cambi e siamo riusciti a ribaltarla da grande squadra, grande gruppo. Chi è subentrato ci ha dato una importante energia. No, l’essere arrivati in ritardo allo stadio non c’entra nulla con quel brutto inizio, piuttosto come già detto la poca conoscenza dell’avversario con il cambio tecnico e forse siamo arrivati un pò scarichi dopo aver speso moltissimo il lunedi precedente con il Genoa”.