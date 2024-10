Reggina-Venezia: la presentazione del match attraverso tutti i numeri

Andrà in scena, stasera al Granillo, la sfida tra la Reggina ed il Venezia. Amaranto che vogliono riscattare la debacle di venerdì scorso patita nella città di Romeo e Giulietta, lagunari che cercano di dimenticare la sconfitta in casa contro il Monza di tre giorni fa. Reggina che nell’ultima partita in casa ha battuto il Brescia e vuole riprendere il cammino che la allontanerebbe dalla zona calda. Venezia che vuole migliorare il trend da trasferta che ha prodotto due pareggi nelle ultime due partite lontane dal “Penzo”.

I numeri di Reggina e Venezia

La classifica non dice bene alla Reggina, che lotta al 15° posto con 10 punti in 11 gare, scaturiti da sole 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Media punti partita che dal 1.0 della settimana scorsa si abbassa a 0.9 dopo la sconfitta contro il Chievo. Il Venezia si trova in piena zona playoff, al 6° posto con 18 punti (a -5 dalla capolista Salernitana), maturati grazie a 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. 1.6 punti medi a partita in questa stagione per i ragazzi di Zanetti.

Nelle ultime 5 partite la Reggina è riuscita ad ottenere solo 3 punti, vincendo contro il Brescia. 8 invece, sono i punti del Venezia nello stesso periodo, frutto di 2 vittorie, 2 pari e 1 sola sconfitta.

La Reggina più abile dei prossimi avversari nel palleggio, difatti registra la media di 416.1 passaggi a partita, ed il 83.6% di precisione, ed un possesso palla medio del 54% a partita. Venezia invece con 399.7 passaggi medi a partita ed una precisione del 82.5% raggiunge il 49% di possesso palla.

Venezia avanti, seppur di poco nelle azioni manovrate giunte a conclusione, infatti su 26.6 attacchi manovrati a partita, il 20.8% (equivalente a 5.5 azioni) porta ad un tiro. Reggina che sviluppa mediamente 25.4 azioni ed in 4.7 (18.5%) arriva al tiro.

I veneti giocano di rimessa 2.9 volte a partita, andando al tiro 1 volta (37.5%). Reggina che riparte 1.9 volte e di queste, il 38.1% (0.7 a partita) porta ad una conclusione.

Reggina che effettua 4.4 passaggi filtranti a partita, con una accuratezza del 40.8% (1.8 passaggi utili), Venezia che tenta il filtrante 4 volte a partita e ci riesce 1.7 volte (42.2%).

È il Venezia ad andare al tiro più volte rispetto alla Reggina. I veneziani calciano 13 volte a partita, di media, con 5 che vanno nello specchio della porta (38.1%), Reggina che va al tiro 11 volte con una percentuale di tiri nello specchio pari al 39.3% (4.3 tiri a partita).

Reggina e Venezia: gol e numero di falli

Reggina che trasforma pochi tiri in gol, difatti con 0.9 gol a partita registra alla casella gol realizzati, solo 10 marcature che, abbinata alle 16 reti subite evidenzia un -6 alla voce differenza reti.

Il Venezia ha realizzato 16 gol, quasi un gol e mezzo a partita, subendone 11 (1 a partita), con una differenza reti di +5.

Amaranto più “cattivi” con una media di 16.4 falli a partita, contro i 13.4 dei veneziani. Da questo ne deriva una media di cartellini gialli di 3.4 a partita per la squadra di Reggio e di 2.1 dei veneti. 0.2 espulsioni a partita per la Reggina, 0.09 per il Venezia.

Cinque giocatori del Venezia (Forte, Aramu, Ceccaroni, Lezzerini e Fiordilini) a punteggio pieno nelle presenze (11), con Lezzerini e Ceccaroni a guidare la classifica dei più utilizzati con 1055 minuti in campo a testa.

Di Chiara, Bellomo e Bianchi sono i giocatori con il maggior numero di presenze (11), mentre Crisetig con 870 minuti e Cionek con 825 sono gli atleti rimasti di più in campo.

Fa parte della squadra arancioneroverde, il secondo miglior marcatore della Serie B, Forte, che con i suoi 7 gol, contende a Coda del Lecce (8 reti per lui) la prima posizione nella classifica dei bomber.

Il miglior marcatore amaranto rimane Liotti con 3 gol, seguito da Menez e Crisetig con 2 reti.