Reggina-Venezia: dove vedere la partita degli amaranto

Doppia opportunità anche questa volta per i tifosi della Reggina

Dicembre mese ricco di partite e senza soste. In serie B si torna in campo a distanza di qualche giorno con la Reggina impegnata in anticipo contro il Venezia.

Come vedere Chievo-Reggina

Il match verrà come sempre trasmesso da Dazn e quindi visibile a tutti gli abbonati della piattaforma. In più trattandosi di una partita tra due squadre importanti della serie B, saranno presenti anche le telecamere di Rai Sport.