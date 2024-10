La Reggina tratta con la Vibonese la cessione di un centrocampista

Taibi e la sua settimana milanese. Il DS è impegnato su più fronti per risolvere tutte quelle operazioni in uscita che consentirebbero di poter avviare nel mese di agosto il completamento dell’organico, così come stabilito di comune accordo con il tecnico Mimmo Toscano.

Dei vari Baclet, Strambelli, De Falco e Ungaro si è già detto, ma in realtà il primo movimento ufficiale in uscita, potrebbero essere quello di un centrocampista del quale si è sempre parlato poco o nulla. Nel pomeriggio di ieri l’incontro tra la Reggina e la Vibonese per trovare un accordo e quindi trasferire Davide Petermann alla corte di Modica, il play che la società del presidente Caffo sta cercando sul mercato in questi giorni.

L’operazione potrebbe concludersi già prima che si chiuda questa settimana.

