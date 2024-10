Reggina, il numero degli abbonamenti rinnovati dopo tre giorni

Va ricordato che per la Tribuna Est bisogna aspettare. Lo scorso anno in Gradinata 898 tessere sottoscritte

“Ricordiamo che fino al 27 luglio e in attesa dell’approvazione del progetto relativo il cambio dei seggiolini in tribuna Est cosi come previsto dalla normativa della Lega, sarà possibile rinnovare la propria tessera solo in Curva Sud e Tribuna Ovest. Per la Tribuna Est, le modalità saranno rese note nei prossimi giorni.

GIORNI E ORARI DI ATTIVITA’ DELLA BIGLIETTERIA UFFICIALE DEL CLUB

Prelazione “vecchi abbonati” dal 25/7 al 27/07 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

I nuovi abbonati potranno sottoscrivere la tessera a partire dal 29 luglio dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Alle ore 21 del 24 luglio, terzo giorno di vendita, sono state rinnovate 755 tessere”.

