Reggina-Vibonese: rischio chiusura Curva Sud?

La Commissione tecnica che si occupa delle valutazioni riguardo l’agibilità delle strutture, ha evidenziato alcune problematiche riguardanti le recinzioni nelle aree in cui sono in corso i lavori per la riqualificazione della piscina comunale, situate dietro la Curva Sud dello stadio Oreste Granillo. Queste problematiche sollevano dubbi sulla possibilità di aprire quel settore ai tifosi per la partita di Coppa Italia della Reggina contro la Vibonese, prevista per domenica primo settembre.

A seguito del sopralluogo, è stata richiesta al Comune di Reggio Calabria e a Sport e Salute la documentazione specifica riguardante le caratteristiche delle due recinzioni che delimitano le strutture della futura piscina comunale e l’area dell’ex palloncino.

Nelle prossime ore le parti avranno un nuovo incontro e dall’analisi della documentazione verrà presa la decisione definitiva. Intanto la società da qualche giorno ha avviato la prevendita e pare che al momento non abbia ricevuto alcuna comunicazione in merito.