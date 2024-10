Reggina-Vibonese: info rimborso tagliando di ingresso allo stadio

“Tutti coloro che hanno acquistato il tagliando d’ingresso in Curva Sud e non hanno assistito all’evento, potranno usufruire del rimborso totale.

Tutti coloro invece che hanno acquistato il tagliando in Tribuna Ovest Laterale a € 22, potranno richiedere il rimborso parziale pari a € 10.

Per ottenere il rimborso, è obbligatorio presentare in forma cartacea il biglietto (anche in caso di acquisto on line) e documento di identità.

Giorni e orari:

Lunedì 2 e martedì 3 settembre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18 presso il gabbiotto del Centro Sportivo Sant’Agata”.