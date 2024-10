Reggina, Pergolizzi: ‘Siamo stati bipolari. Serie D campionato difficile’

"Non dobbiamo pensare al passato ma solo al presente"

Nel post gara di Coppa Italia contro la Vibonese, l’analisi del tecnico della Reggina Pergolizzi ai microfoni di Radio Febea: “Posso dire che oggi siamo stati bipolari. Abbiamo fatto trenta minuti importanti, giocando a calcio e costruendo tante palle gol. Poi abbiamo vivacchiato nel finale di primo tempo e nella prima parte della ripresa, poi siamo calati fisicamente ma ci può stare. La squadra inizia a recepire le direttive e le indicazioni.

Rispetto alla prima parte dove eravamo corti, nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche chiusura, letto male alcune giocate verticali, sono aspetti che bisogna correggere.

Domenica inizia il campionato, andremo a battagliare, ci giocheremo la partita. Saranno 34 battaglie e tutti dobbiamo essere pronti e consapevoli. Siamo in una città importante con una società che ha un blasone ma che negli ultimi tempi ha avuto delle delusioni, la D può apparire un campionatino ma vi dico che invece è un torneo difficile. Ma per noi deve essere una stagione importante, non dobbiamo pensare al passato ma solo al presente“.