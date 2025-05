Reggina-Vibonese: non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Il dato

Domenica in campo per il play off tra Reggina e Vibonese, chi avrà la meglio, affronterà la vincente tra Scafatese e Sambiase. Mister Trocini lo ha ripetuto più volte, si farà di tutto per arrivare fino in fondo e poi sperare che succeda qualcosa negli eventuali ripescaggi. Ma, nel frattempo, c’è da superare un ostacolo non semplice, pur avendo due risultati su tre a favore.

Nonostante l’importanza della partita, non c’è stata la grande risposta di pubblico per come era nei desideri della società, dell’allenatore e dei giocatori. Lo avevamo intuito dopo il primo giorno di prevendita, quando i 600 biglietti venduti risultavano decisamente pochi. Stasera si è arrivati a circa 2400, sicuramente un numero destinato ad aumentare, ma non di molto.