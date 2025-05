Reggina-Vibonese: dove e come vedere la partita

La possibilità di seguire il play off per coloro che non saranno al Granillo

Un play off che vale l’accesso alla finalissima che la Reggina spera di giocare e vincere. E’ questo l’unico obiettivo dopo la grande delusione maturata in occasione dell’ultima giornata di campionato, avendo mancato la promozione in serie C per un solo punto, a vantaggio del Siracusa.

Allo stadio, secondo i dati della prevendita e in attesa di capire se cambierà qualcosa nella mezza giornata di domani, non saranno tanti gli spettatori. C’è come sempre la possibilità di vedere il match anche attraverso la piattaforma ufficiale della società:

Come vedere la partita

“Collegati sulla piattaforma playreggina1914.it, registrati e acquista la gara al costo di € 8,50”.