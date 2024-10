Reggina-Vibonese: la probabile formazione amaranto

Si scende in campo questo pomeriggio allo stadio Oreste Granillo per il match di Coppa Italia tra la Reggina e la Vibonese. L’incontro è già un antipasto di quello che sarà poi il confronto in campionato, quest’ultimo avrà inizio la prossima settimana con gli amaranto in trasferta sul campo della Nuova Igea.

Mister Pergolizzi potrà disporre di quasi tutti gli effettivi, assenti Rajkovic comunque in recupero e Ingegneri, mentre per Parodi, Martinez e Rosseti si attendono notizie riguardo il loro futuro.

REGGINA: Lumia, Adejo, Bonacchi, Cham; Vesprini, Ba, Laaribi, Barillà, Porcino (Malara); Ragusa, Barranco. All. Pergolizzi