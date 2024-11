Reggina: l’ultras Carminello elogia i tifosi amaranto presenti a Vibo

Una vittoria pesante quanto importante quella ottenuta dalla Reggina sul campo della ex capolista Vibonese. Oltre alla grande prestazione della squadra, è stato incessante e spettacolare anche il tifo sugli spalti dei suppoters amaranto. Lo sottolinea in un post lo storico ultras Carminello:

“Si è chiamata a raccolta la Reggio Ultras per una partita che era per noi di fondamentale importanza e meglio di così non si poteva rispondere. Quasi mille tutti Ultras per un sostegno che in queste categorie si vede molto raramente. Veramente oggi siamo stati il dodicesimo uomo e la vittoria porta anche il nome CURVA SUD . Sento il dovere di ringraziare uno ad uno quanti sono stati presenti con Grande mentalità e senso di appartenenza a Maglia e Città. Un applauso ai vocalist che hanno coordinato in maniera impeccabile per l’intera gara“.