Reggina-Vicenza: biglietti venduti al momento e il dato definitivo degli abbonamenti

Continua senza soste il campionato di serie B. Un percorso intenso e faticoso per tutti che sta veramente mettendo a dura prova energie fisiche e mentali dei calciatori. Ovviamente ne escono avvantaggiate le squadre che possiedono organici ampi e di maggiore qualità, ma ci sono anche le eccezioni. Per esempio la Reggina e non parliamo di qualità inferiore rispetto ad altri, ma di una rosa ridotto all’osso per una serie incredibile di infortuni che oggi tiene fuori ben sette calciatori, insieme a ripetute squalifiche inevitabili in questo momento della stagione.

Biglietti venduti e abbonamenti

Mister Stellone, però, si sta giocando le sue carte con intelligenza, riuscendo a far ruotare comunque una base di almeno cinque giocatori a partita. Straordinari per Di Chiara e Crisetig che non vedono l’ora arrivi la settimana senza turno infrasettimanale per riuscire a rifiatare. Dopo il grandissimo quanto prezioso successo con il Pisa, la Reggina ha la possibilità di bissare e soprattutto mettere quasi in cassaforte la salvezza, dovendo affrontare una delle formazioni che stanno dietro, il Vicenza. In altra pagina del nostro giornale abbiamo già scritto, nonostante i risultati che si stanno ottenendo, di una scarsa risposta di pubblico al Granillo e la prevendita che porterà alla sfida contro i veneti non lascia intravedere niente di diverso, o forse anche peggio. Sono poco più di 50 i biglietti venduti, mentre il dato di chiusura della seconda campagna abbonamenti segna il definitivo 1262 tessere sottoscritte.