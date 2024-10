Calciomercato Reggina, Taibi: ‘Un nuovo difensore? Mi ha detto Stellone…’

Eravamo prossimi alla chiusura della finestra invernale di calciomercato. Sollecitato il ds Taibi sulle ultime operazioni, a precisa domanda riguardo la possibilità di acquisire un nuovo difensore oltre il già ingaggiato Aya, la risposta del dirigente amaranto è stata categorica: “Ho parlato con mister Stellone il quale mi ha detto che un ottimo difensore giovane lo abbiamo già in organico ed è Bruno Amione, non faremo altri interventi“.

Leggi anche

Amione, la piacevole sorpresa

Molto onestamente in quel momento non era esattamente quella la risposta che avremmo voluto sentire. La Reggina nel reparto arretrato stava mostrando grandissime difficoltà, accompagnate da una serie infinita di sconfitte. E poi tale Amione, seppur accompagnato la scorsa estate da eccellenti referenze, se fino a quel momento nè Aglietti, tantomeno Toscano, avevano ritenuto di poterlo schierare anche per qualche minuto, perchè improvvisamente avrebbe dovuto rappresentare una valida alternativa ai Cionek, Stavropoulos e lo stesso Aya? Oggi, dopo averlo visto all’opera, abbiamo la risposta. Perchè è un difensore di qualità ed evidentemente non a caso qualche anno addietro dagli addetti ai lavori era stato definito come uno dei migliori prospetti del sudamerica. Classe 2002 gioca con una personalità impressionante. Nonostante non sia imponente nel fisico, ha uno straordinario stacco di testa, bravissimo nell’anticipo, ottime le chiavi di lettura e dal piede educato. L’emergenza ha portato il tecnico Stellone, (ricordiamo ancora quanto detto dell’allenatore romano al suo arrivo così come scritto in apertura), a gettarlo nella mischia, ora viene complicato pensare come sia possibile escluderlo dall’undici titolare, una volta recuperati tutti gli effettivi. Grande intuizione nella scorsa estate del Ds Taibi, bravo e coraggioso l’allenatore amaranto a consegnargli le chiavi della difesa.