Reggina-Vicenza, gli amaranto partono con il botto: 2a0 all’intervallo

Inizio ideale per la Reggina, impegnata al Granillo contro il Vicenza. Partenza con il botto per gli amaranto, in vantaggio di due reti dopo nemmeno sei minuti.

Un pizzico di fortuna in occasione dell’1a0. Montalto tocca di testa il corner di Crisetig, decisiva però la deviazione di Valentini. Si sblocca finalmente in amaranto Simone Edera. Al 6′ l’esterno scuola Torino riceve da Di Chiara, entra in area e di sinistro non lascia scampo a Grandi.

Il resto della prima frazione non è emozionante come i primi 6 minuti, poche le altre occasioni di rilievo per il tris della Reggina o per la formazione veneta allenata da Di Carlo.