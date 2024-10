Reggina-Vicenza: tutto quello che c’è da sapere sulle due squadre

La Reggina esce imbattuta anche dal campo del Cittadella. I 4 punti nelle due ostiche trasferte in terra veneta permettono di vedere la salvezza molto vicina. Adesso c’è da capire se oltre al mantenimento della categoria si può pensare ad un prolungamento del campionato, con la partecipazione a quei playoff tanto sognati dalla tifoseria amaranto. Il cammino non è semplice, si dovranno affrontare scontri diretti con altre concorrenti alla salvezza. Il doppio turno casalingo si apre con la visita da parte del Vicenza, in questa settimana.

Leggi anche

Il cammino di Reggina e Vicenza

Vicenza vincitore la scorsa stagione del girone B di Serie C, oggi si trova a braccetto con la Reggina al 10° posto. Entrambe le formazioni hanno ottenuto 41 punti. Il Vicenza con 9 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, la Reggina con 10 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte. All’andata è finita 1-1. Gli uomini di Mimmo Di Carlo attuano un 4-3-1-2 con Giacomelli nel ruolo di uomo assist (6 in totale i passaggi decisivi del numero 10 biancorosso che gli valgono il 3° posto in coabitazione, nella classifica specifica) e Meggiorini nelle vesti del bomber (11 reti e 4° posto nella classifica marcatori della Serie B).

Nelle ultime 5 giornate è andata meglio la Reggina, ottenendo 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta. Sono 3 i risultati utili consecutivi nelle ultime 3 giornate. Il Vicenza, invece, nelle ultime 5 gare ha registrato 2 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte. Nel girone di ritorno i vicentini hanno perso solo 1 partita in trasferta, contro l’Ascoli.

Leggi anche

Possesso, attacchi e tiri

In fase di palleggio il Vicenza tenta 371 passaggi a partita, la Reggina 389.7. La Reggina è più precisa, con una percentuale di accuratezza pari all’80.1% contro il 77.3% del Vicenza. Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’8° posto nel ranking specifico con una media del 51.5%. Il Vicenza è la 3° squadra peggiore nel possesso palla, con una media del 46.8%. Crisetig e Loiacono sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 43.5 per il centrocampista e 43.6 per il difensore. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 89% e Loiacono dell’88.2%.

La Reggina tenta 28.5 attacchi manovrati, concludendone il 20.8%, il Vicenza prova a sviluppare 29.9 azioni manovrate, concludendone il 22.4%. 2.3 contropiede con 0.8 conclusioni per la Reggina, 2.9 contropiede con 1 conclusione per i biancorossi. La Reggina perde 111,2 palloni a partita, il Vicenza 119.4. Mediamente gli amaranto recuperano 81.6 palloni a partita, il Vicenza ne recupera 85.5 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 19 volte a partita (6° nella classifica della Serie B), con il 35.8% di accuratezza (al di sopra della media generale del 34.1%), il Vicenza tenta il cross 17 volte (14° posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 29.4% (-4.7 sulla media generale). Bellomo, nella Reggina, è il giocatore che tenta di più il cross provandoci 4.8 volte a partita, seguito da Di Chiara con 4.6 cross tentati. Il più preciso nei cross è Del Prato con il 73.9% di accuratezza.

La Reggina è 15° nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.5 a partita, mentre il Vicenza si attesta in 9° posizione con 12.3 conclusioni tentate a partita. La Reggina con il 38.5% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, si posiziona oltre il livello medio generale del 34.3%, così come il Vicenza, che registra il 36.3% di tiri nello specchio della porta. Sono Edera ed Okwonkwo i calciatori amaranto che tentano di più il tiro, 2.6 volte a partita ciascuno. Rivas con il 66.6% dei tiri finiti nello specchio della porta, è il più pericoloso, seguito da Situm con il 50%. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore, realizzandone solo 2, il Vicenza su 2 rigori a favore, ne ha realizzati 1. Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Leggi anche

Differenza reti, presenze, cannonieri e cartellini

La Reggina, 8° peggior attacco e 10° miglior difesa, mantiene la differenza reti da a -3. Sono 32 i gol realizzati (1 a partita) e 35 quelli subiti (1.1 a partita), mentre il Vicenza, 6° miglior attacco della Serie B e 7° peggior difesa del torneo, registra un +0 nella differenza reti con 42 reti realizzate (1.3 a partita) e 42 subite (1.3 a partita). La Reggina è andata in gol con 12 giocatori diversi fino ad oggi, mentre nel Vicenza sono stati 16 i calciatori andati in rete. Folorunsho con 6 gol e Liotti con 5, sono i calciatori amaranto andati di più in rete. Nel Vicenza, Meggiorini, come detto in precedenza, è il calciatore che ha segnato di più, 11 reti. Lo segue Dalmonte con 4 reti.

Nelle file della Reggina, Bianchi con 31 e Crisetig con 29, sono i calciatori con più presenze, mentre nel Vicenza è Cinelli, con 28 presenze, il più presente. Dietro di lui Cappelletti, 27 volte in campo. Crisetig con 2479 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Cionek con 2311 minuti. Cappelletti è il calciatore con il minutaggio più alto nel Vicenza, 2473 minuti per lui, seguito da Grandi con 2364 minuti.

Reggina 18 falli a partita con 2.8 ammonizioni, Vicenza 17.1 falli e 2.9 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara e Crisetig (rispettivamente 9 e 8 ammonizioni per loro) per la Reggina, Rigoni (9 cartellini gialli) e Beruatto (7 volte ammonito) per il Vicenza.