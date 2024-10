Reggina-Vicenza al momento per pochi intimi. Prevendita fiacchissima

La Reggina, dopo il match di domenica contro il Pisa, tornerà a giocare nuovamente al Granillo, avversario il Vicenza. In altra pagina del nostro giornale abbiamo pubblicato un articolo con riferimento alle presenze di spettatori nei vari stadi d‘Italia in serie B e la Reggina sia per somma di pubblico che nella media generale, risulta al terzo posto della classifica.

Prevendita lentissima

Allo stesso tempo è stato sottolineato come nelle ultime settimane ci sia stato un calo che va controtendenza rispetto a quello che è l’andamento della squadra, essendo andati di poco oltre i 3500 spettatori in occasione delle sfide contro Pordenone e Pisa. Numeri destinati a scendere ancora, almeno stando a quelle che sono le indicazioni di questi giorni di prevendita perchè al momento sono solo 167 i biglietti venduti che si vanno ad aggiungere ai 1262 abbonati ed ai circa 1000 ingressi di cortesia ed accrediti. Vedremo fino a domani sera fino a quanto questo dato crescerà.