Reggina-Vicenza: la probabile formazione amaranto. Abbondanza in attacco

Lo si ripete ormai da giorni. Reggina-Vicenza, per gli amaranto, può rappresentare un momento di svolta per quello che riguarda la parte conclusiva della stagione. C’è la possibilità di giocare per due settimane consecutive al Granillo e seppur senza pubblico, questo potrebbe essere comunque un piccolo vantaggio. Tranne Kinglsey, tutti a disposizione di mister Baroni che soprattutto in attacco, ha davvero l’imbarazzo della scelta.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Bellomo, Edera, Situm; Denis (Montalto). All. Baroni