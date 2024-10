Reggina, vicinissimo un attaccante dell’Akragas. Mezavilla-Finizio verso il no: il brasiliano…

Ultimo giorno di mercato davvero incandescente per la Reggina 1914. Gli amaranto hanno ancora pochissime ore per cercare di portare al Sant’Agata nuove pedine che possano rimpolpare i ranghi a disposizione di Agenore Maurizi. Nella mattinata odierna è stato ufficializzato lo scambio fra Silenzi e Arras con l’Olbia ma il club di Via Petrara sarebbe alla ricerca di ulteriori rinforzi nel reparto avanzato.

Pertanto, Basile sarebbe vicinissimo a portare a Reggio Calabria l’attaccante Filippo Franchi, in forza all’Akragas ma di proprietà della Roma. Vent’anni compiuti a gennaio per la punta nata nella Capitale, il cui contratto col club giallorosso risulta essere in scadenza a giugno 2018. Una situazione che lo renderebbe appetibile anche in ottica futura, ricalcando un pò quanto successo un anno e mezzo fa con Bianchimano. Per lui, ad oggi, sedici presenze e una rete con la compagine agrigentina.

Problemi, invece, e non di poco conto sull’asse Reggina-Casertana. I due club, infatti, sembravano pronti ad annunciare l’avvenuto scambio fra il difensore rossoblu Finizio ed il centrocampista Mezavilla. Le ultime indiscrezioni, raccolte dalla redazione di CityNow, raccontano invece il sorgere di alcuni intoppi, legati soprattutto al pesante ingaggio del brasiliano, che potrebbero far saltare clamorosamente la trattativa.

Possibile addio dell’ultima ora, invece, per Tiziano Tulissi. Il giocatore di proprietà, dell’Atalanta, infatti, secondo quanto dichiarato qualche istante fa, in diretta dal Melià di Milano, dal presidente Praticò a Sportitalia, potrebbe finire al Siracusa, in cambio di un altro attaccante, Vittorio Bernardo (31).

Seguiranno aggiornamenti.

m.f.-m.o.