Reggina vince con il Gallico Catona. Da domenica si fa sul serio (Video)

di Domenico Suraci – L’ultimo test amichevole prima dell’apertura della stagione ufficiale con la Coppa Italia in programma il prossimo 12 agosto. La Reggina contro il Gallico Catona formazione militante nel campionato di Eccellenza e società che ospita gli amaranto in questa fase post ritiro. Discreta partecipazione di pubblico in una domenica afosa e senza sole.

Ha mischiato le carte mister Cevoli tra primo e secondo tempo con potenziali titolari divisi per i due quarantacinque minuti.

Gallico Catona – Reggina 1- 7

Marcatori: 20’ Tulissi (rig.), 25’ Sciamanna, 46’ Aut. Ilasi, 60’ Navas, 71’ Maritato, 76’ Cotarello, 80’ Navas, 89′ Marino

GALLICO CATONA: Pratticò, Fulco, Leuzzi, Bilardi, Esprisa, Ilasi, Ferrato, De Marco, Sogo Togo, Cormaci, Perrone All. Germano A disposizione: Giordano, Scala, Gianllu, Postorino, Siclari, Vigilante, Baccillieri, Pizzimenti, Gaglioti, Tripodi, Cotarello

REGGINA 1° TEMPO: Confente, Kirwan, Pogliano, Redolfi, Seminara, Petermann, Bonetto, Salandria, Tulissi, Emmausso Sciamanna All. Cevoli

REGGINA 2° TEMPO: Vidovsek, Ciavattini, Conson, Curto, Zivkov, Mezavilla, Marino, Navas, Ungaro, Amato, Maritato All. Cevoli

L’intervista a Mister Cevoli dopo il match : CLICCA QUI