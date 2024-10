Reggina e Viola in B, è l’anno della rinascita sportiva?

C’è trepida attesa in città, per conoscere il futuro sportivo sia amaranto che neroarancio. L’obiettivo comune della Reggina e della Viola è la B, seppur in serie diverse nei rispettivi sport: la seconda calcistica e la terza nel basket.

Per il mondo amaranto, si attende l’ufficialità della promozione. La società del Presidente Luca Gallo insieme a Monza e Vicenza si ritroverà in cadetteria?

Per quanto riguarda la Viola non c’è niente di ufficiale, ma le intenzioni sono molto serie, ovvero chiedere il salto di categoria. Il campionato di C Silver ha visto protagonista la Pallacanestro Viola, solo vittorie per i neroarancio di coach Paolo Moretti.

La solida società del GM Giuse Barrile, del presidente Laganà coadiuvato dal gruppo di tifosi organizzati del Supporters Trust e del loro presidente Gabriele Calabrò.

Quale il futuro per la Reggio Calabria sportiva, ‘divisa e unita’ tra “O.Granllo” e PalaCalafiore? L’auspicio è conoscere presto il destino di una città che vive di sport e si sente rappresentata dalle società e dai suoi beniamini sull’intero territorio nazionale.