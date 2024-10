Reggina-Virtus Francavilla, aperta la prevendita. Tutte le info

La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo” relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Virtus Francavilla prevista per domenica 11 febbraio alle ore 14.30. Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato on line sul portale Bookingshow.it e nelle seguenti prevendite:

Tabaccheria Scappatura – Via Rausei 116/118 Reggio Calabria 0965/28315 aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16 alle 20. La domenica dalle 9 alle 13 (di fronte Ospedali Riuniti)

Tabaccheria Bagnato – Via Stadio a Monte 25 Tel. 0965/51324 aperto tutti i giorni dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 15 alle 20.30

Sisal Matchpoint Catona – Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 20.30 – Sabato e Domenica apertura dalle ore 9.00 alle 20.30 (No Stop)

Galleria Centro Commerciale “Le Ninfee”

(di fronte casse 15 e 16) nei seguenti giorni: sabato 10 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica 11 febbraio dalle 10 alle 14.15

AL “GRANILLO” CON UN AMICO, INIZIATIVA PER GLI ABBONATI

Tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione in corso, potranno invitare un amico allo stadio acquistando un biglietto intero dello stesso settore con lo sconto del 50%.

PREZZO BIGLIETTO AGGIUNTIVO “INVITA UN AMICO”

CURVA SUD € 5 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA FORZA REGGINA € 10 (oltre diritti di prevendita)

TRIBUNA OVEST € 12,50 (oltre diritti di prevendita)

All’apertura della prevendita per usufruire del biglietto a metà prezzo, basterà esibire il segnaposto rilasciato al momento della sottoscrizione dell’abbonamento.

Il tagliando d’accesso NON potrà essere acquistato al Centro Sportivo Sant’Agata e/o allo stadio