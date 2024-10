Reggina-Viterbese: andata e ritorno in sette giorni. Cevoli non ha gradito

Programma di ripresa dell'attività modificato per l'inserimento del recupero. Dopo la sosta quattro gare in due settimane

Sarà la Reggina, insieme alla Viterbese, a scendere per prima in campo alla ripresa dopo le meritate vacanze. Bisognava inserire il turno di recupero della terza giornata di andata, prima di giocare quello di ritorno e per un incastro forzato del calendario le squadre si troveranno di fronte due volte nel giro di una settimana, il 16 a Viterbo ore 14,30 ed esattamente sette giorni dopo, il 23 gennaio, alle 20,30 all’Oreste Granillo. Se per le due società e la Lega era questo l’unica possibile data per la disputa dell’incontro, e parliamo del recupero, ha invece manifestato il proprio dissenso il tecnico Cevoli: “Con i giocatori si era programmato un certo numero di giorni di riposo, per poi iniziare a preparare l’incontro alla ripresa con il Bisceglie. Questo inserimento del recupero al 16 ci costringe ad accorciare i tempi e riprendere l’attività il 9 di gennaio. Non mi sembra giusto, ma ci adegueremo”.

Con il recupero per il 16 di gennaio, la Reggina sarà costretta a scendere in campo per quattro volte in quindici giorni.