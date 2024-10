Reggina-Viterbese: per Cevoli solo problemi di scelta. La probabile formazione

Quali saranno gli undici di questa sera che scenderanno in campo sin dal primo minuto? Difficile buttare giù la probabile formazione, lo è addirittura anche per mister Cevoli che, insieme all’imbarazzo della scelta degli uomini, si trova di fronte anche ad un ciclo di partite intenso, ricordando che si è scesi in campo domenica, lo si farà stasera e fra quattro giorni ancora a Monopoli.

La sensazione, in base anche a quanto dichiarato dal tecnico in conferenza stampa, è che fino a quando i nuovi non avranno raggiunto la migliore condizione ed assimilato i meccanismi e le idee dell’allenatore, il loro inserimento sarà graduale, così come già successo a Bisceglie.

Certo, se poi l’inserimento graduale porta, come nel caso di Bellomo, ad una immediata marcatura, allora si che mister Cevoli può davvero stare sereno e godersi una rosa ampia e di grande qualità, quindi con maggiore possibilità di scelta. Contro la Viterbese che da qualche giorno ha cambiato tecnico, gli amaranto potrebbero schierarsi così:

REGGINA: Confente; Kirwan, Conson, Redoldi, Solini; Zibert, De Falco, Tulissi, Bellomo, Sandomenico, Tassi. All. Cevoli