Reggina, sei viva e con Maurizi? Dimostralo sul campo del Catanzaro

di Pasquale Romano – Il tempo delle verità. La Reggina scoprirà cosa è rimasto di sè stessa sul campo del Catanzaro, in un derby infuocato soprattutto per la formazione di Maurizi. Da evitare con cautela il ‘botto’ di fine anno, che farebbe definitivamente esplodere l’universo amaranto, al momento in frantumi e da ricomporre pezzo per pezzo.

Spogliatoio e ambiente sono in ebollizione, è il momento dove gli uomini veri (se ci sono e sono al fianco del mister) escono allo scoperto, altrimenti le comparse ammirate in campo nelle ultime settimane daranno vita in scena all’ennesima recita, aggiungendo un’altra figuraccia alla collezione.

In conferenza stampa, Maurizi ha alternato bastone (molto) e carota (poca) nei confronti della squadra. Assicurato di non sentirsi tradito dal gruppo, il tecnico amaranto ha parlato esplicitamente di ‘prese di responsabilità’ e orgoglio da mettere in campo. Parole pesanti, che assomigliano ad una resa dei conti tra Maurizi e la squadra.

Reggina che, complice la lunga sequenza di risultati negativi, si trova in zona play-out e con un macigno sulle spalle. E’ l’ultima gara del 2017, questa l’unica magra consolazione, ma si tratta di 90 minuti importanti per capire quali scelte attuare durante la sosta. A partire dal tecnico, per proseguire con buona parte della rosa, arricchita dall’arrivo del centrocampista Giuffrida.

Impossibile capire quale undici Maurizi sceglierà per opporsi all’ex amaranto Dionigi, tecnico di un Catanzaro reduce dalla sconfitta subita sul campo della Casertana. Probabile che il tecnico amaranto, prima ancora che le condizioni fisiche e i valori tecnico-tattici, decida di affidarsi ai giocatori che ritiene dalla propria parte e con l’interruttore posizionato su ‘ON’.

Possibile esclusione per Mezavilla, De Francesco in questo caso il regista con Porcino mezz’ala mancina. Squalificato Di Filippo, in difesa si va verso il ritorno di Pasqualoni e Solerio sulle corsie esterne, con Gatti e Laezza centrali.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-1-2) – Cucchietti; Pasqualoni, Laezza, Gatti, Solerio; Marino, De Francesco, Porcino (Mezavilla); Fortunato; Bianchimano, Tulissi (Sparacello). All. Maurizi

Indisponibili: Garufi, Sciamanna.

Squalificato: Di Filippo.

Calcio d’inizio: 30 dicembre – ore 16.30 – stadio “Nicola Ceravola”