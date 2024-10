Reggio, le iniziative del Club Soroptmist per il ’25 novembre’

La presidente Francesca Crea Borruto, ha organizzato due iniziative in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il Club Soroptimist di Reggio Calabria ha organizzato le seguenti iniziative:

25 novembre

– ore 9 –

Conferenza/ dibattito al Liceo Statale T.Gulli’ con la neuropsichiatra d.ssa Giovanna Campolo,avente per tema

“La violenza, questa sconosciuta?“.

Introdurrà i lavori il dr.Praticò.

– ore 17:00 –

Illuminazione del Castello Aragonese con luce arancione, a cura dell’Amministrazione Comunale.

1 dicembre

“In cammino e in silenzio per dire BASTA alla violenza sulle donne”

È nel silenzio che questa manifestazione ha il suo più emblematico protagonista:un silenzio che,però,parla,denuncia e richiede giustizia,spezzando, finalmente,l’assuefazione al subdolo potere della paura.

La “camminata silenziosa” di donne e uomini uniti,con indosso una coccarda arancione,si farà sul Corso Garibaldi e sul Lungomare,partendo da Piazza Italia ,dove sarà posizionata una sedia con un drappo rosso per significare il “posto occupato”.

Alla “Camminata silenziosa” parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni ,degli Ordini professionali,Club services cittadini e numerosissime Associazioni.

Sarà un momento bello e significativo che riunirà tutti nella testimonianza della volontà di condannare ogni forma di violenza sulle donne.